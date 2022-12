Covid, nel Veronese nessun decesso in 24 ore e 7 positivi in meno negli ospedali

Un solo decesso per Covid-19 nelle ultime 24 ore in Veneto e tanti pazienti positivi al virus che guariscono e vengono dimessi dagli ospedali. Continua in tutta la regione il felice andamento remissivo del coronavirus.

Scarica qui il report sul coronavirus in Veneto del 19 dicembre 2022

Dalle 8 di domenica mattina alle 8 di oggi ci sono stati 133 test con risultato positivo al coronavirus, mentre sono state 201 le negativizzazioni. Il numero dei decessi veronesi per Covid-19 da inizio pandemia rimane fermo a 3.333. Quindi i veronesi attualmente positivi al virus sono scesi a 5.016 (-68 da ieri). Ed i positivi in cura negli ospedali della provincia sono 7 in meno rispetto a ieri: 10 in terapia intensiva e 152 in area non critica.

In tutta la regione sono state 2.533 le nuove infezioni da coronavirus registrate nelle ultime 24 ore e 4.036 le guarigioni. I decessi per Covid-19 in Veneto sono stati fino ad oggi 16.184 (+1 da ieri). E i positivi la virus sono oggi 53.171 (+1.504 da ieri), fra cui i ricoverati negli ospedali sono 931 in area non critica (-22 da ieri) e 41 in terapia intensiva (-1 da ieri).