Baby gang Qbr, condanne anche dal tribunale dei minori

Due condanne con rito abbreviato, quattro rinvii a giudizio e dieci procedimenti estinti dal tribunale dei minori di Venezia. Si è concluso con queste decisioni ieri, 4 marzo, il procedimento contro la baby gang di Verona identificata con la sigla "Qbr" (che significa "Quartiere Borgo Roma" perché il nucleo del gruppo si è formato in quella zona della città). Alcuni reati, infatti, erano stati commessi da membri che all'epoca erano minorenni. E per alcuni, la sentenza di ieri si aggiunge a quella del settembre scorso emessa dal tribunale di Verona e concentrata sui reati commessi da imputati maggiorenni.

E di reati ne sono stati contestati diversi, tra rapine, furti, minacce ed estorsioni, commessi nei circa due anni in cui la banda ha agito in città. Banda al cui vertice, come riportato da Laura Tedesco sul Corriere di Verona, è stata riconosciuta la figura di I.B., condannato dal tribunale di Verona cinque mesi fa e condannato nuovamente ieri dal tribunale dei minori. Dopo la pena di 4 anni di reclusione ricevuta a settembre, I.B. è stato condannato a 3 anni e 8 mesi ieri con il rito abbreviato. Rito scelto anche da un'altra presunta figura apicale di Qbr, A.M.C., anche lui condannato a 3 anni e 4 mesi. Per altri quattro imputati si andrà a processo, mentre per gli altri dieci imputati il reato è stato estinto: tre hanno ottenuto il perdono giudiziale, mentre altri sette hanno concluso positivamente il percorso di messa in prova nei lavori socialmente utili.