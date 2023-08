Marcinelle, Verona ricorda Giuseppe Corso. Ass. Bertucco: «Tragedia faccia da monito perché i dati di oggi sono drammatici»

«La tragedia di Marcinelle, sobborgo operaio di Charleroi in Belgio, è il simbolo alla memoria di tutti gli emigrati italiani che hanno perso la vita sul lavoro». Così si legge in una nota del Comune di Verona che poi prosegue: «Un mestiere duro, faticoso e pericoloso che, l’8 agosto 1956 nella miniera di carbone del “Bois du Cazier”, costò la vita a 262 minatori, 136 dei quali italiani, soffocati dall’ossido di carbonio e braccati dalle fiamme di un incendio».

Uno di questi lavoratori era il veronese Giuseppe Corso che, in occasione del drammatico anniversario, è stato commemorato martedì, in occasione della "Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo", con la deposizione di una corona nella via a lui intitolata nel 2001 a San Felice Extra. Durante la cerimonia, alla quale sono intervenuti gli assessori al Lavoro Michele Bertucco e alle Relazioni con il Territorio Italo Sandrini, i parenti di Corso, rappresentanti delle istituzioni militari e civili cittadine dell’associazione Veronesi nel Mondo, si è ricordato quanto sia necessario tutelare i lavoratori, indipendentemente dalla nazionalità e il luogo di lavoro.

I numeri

Secondo quanto riportato dal Comune di Verona, nel 2022 in Veneto si conterebbero ben «74 le vittime sul lavoro, con Verona in testa con 20». Per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, sarebbero stati «83.885, 15.919 dei quali nella città scaligera». In Italia, evidenziano da Palazzo Barbieri, «sono morte 1.090 persone e 698 mila hanno subito infortuni».

«La tragedia di Marcinelle deve essere un monito - ha sottolineato l’assessore al lavoro Michele Bertucco -. I dati di oggi sono drammatici, perché ci dicono che il lavoro non è sicuro, con praticamente 3 morti al giorno e quasi settecentomila persone che hanno subito infortuni. A Marcinelle, sessantasette anni fa, morì il veronese Giuseppe Corso, a cui il Comune nel 2001 ha intitolato una strada, diventando un simbolo della sicurezza sul lavoro. Ogni anno non solo lo ricordiamo, - ha detto in conclusione l'ass. Bertucco - ma speriamo di fare in modo che queste tragedie non si ripetano più, e che le persone possano tornare a casa dal lavoro tutti i giorni senza dover registrare un bollettino così drammatico».