In vista della prossima riapertura, Amia ha ripulito sottopassi di via Città di Nimes

Il conto alla rovescia è iniziato. Da cronoprogramma, i sottopassi di via Città di Nimes chiusi al traffico da circa un anno a causa dei lavori per la filovia, verranno riaperti entro poche settimane: in tempo per Vinitaly.

Nell’attesa, alcuni mezzi Amia hanno già solcato le ambite corsie del tunnel. Si tratta di due spazzatrici, un autospurgo e un motocarro, con relativo operatore, che hanno effettuato un accurato intervento di pulizia dei sottopassaggi. Mercoledì, mezzi e lavoratori dell’Amia hanno dunque provveduto alla pulizia di marciapiede e cigli stradali rimuovendo lo sporco che si è accumulato lungo il bordo stradale e a ridosso del cantiere durante i mesi di chiusura. Sono stati rimossi e smaltiti arbusti, fogliame, rifiuti vari, ghiaino e sedime. Inoltre, gli operatori hanno provveduto a liberare anche le caditoie.

La pulizia è propedeutica alla riapertura dei tunnel, così come indicato da uno degli ultimi sopralluoghi congiunti tra Comune di Verona e Amt3. L’intervento, iniziato mercoledì, si conclude giovedì con il tratto di strada attiguo a Porta Palio.