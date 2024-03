Cantiere in Via Città di Nimes, varate le travi. «Sottopasso pronto entro il Vinitaly»

Oggi, 19 marzo, al cantiere della filovia in Via Città di Nimes, si è conclusa la posa delle ultime otto travi necessarie a completare l’impalcato del sottopasso su cui transiteranno i mezzi del trasporto pubblico locale quando l’opera sarà terminata. Il varo delle travi è un passaggio fondamentale per procedere alla posa della seconda parte dell'infrastruttura e terminare i lavori come da cronoprogramma. Per questa fase del progetto, infatti, l’obiettivo rimane l’apertura del sottopasso prima di Vinitaly, in programma dal 14 al 17 aprile.

E con l'apertura del sottopasso, migliorerà la viabilità della zona e più in generale tutto il traffico cittadino, alleggerendo le arterie che gravitano intorno all’area del quartiere e consentendo agli automobilisti di poter attraversare senza interruzione la città dal tratto di Porta Palio a Breccia Cappuccini, e viceversa.

Dopo qualche settimana saranno pronte anche le rampe di entrata e uscita dalla galleria all’altezza di Porta Nuova, completando così la nuova viabilità legata al cantiere di Via Città di Nimes con vantaggi per tutta la circolazione cittadina.

«Si procede secondo programma - ha commentato il presidente di Amt3 Giuseppe Mazza (nel video) - Sono state varate le otto travi per l’impalcato, sono già eseguiti gli scavi sul lato di Porta Nuova e i lavori continuano incessanti lato Porta Palio. Tra pochi giorni verrà effettuato il collaudo statico del ponte e il sottopasso sarà percorribile in entrambe le direzioni prima di Vinitaly, con un significativo miglioramento della viabilità intorno a questo nodo e alle arterie limitrofe».