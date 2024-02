Torna l'allerta smog a Verona, allerta Arancione per il livello di Pm10 nell'aria: i provvedimenti

Torna l'allerta smog a Verona, dopo quella di inizio febbraio alla quale maltempo e precipitazioni aveva messo la parola fine.

Dal Comune di Verona infatti informano che Arpav ha comunicato il raggiungimento del livello Arancione per la concentrazione di Pm10 in atmosfera. Martedì 20 e mercoledì 21 febbraio, giorno del prossimo bollettino, entrano in vigore ulteriori misure emergenziali e limitazioni alla circolazione rispetto a quelle previste per il livello verde.

Dalle 8.30 alle 18.30, scatta quindi il divieto di circolazione per: ciclomotori e motocicli fino a Euro 1, veicoli a benzina privati e commerciali fino a Euro 2, veicoli a diesel privati fino a Euro 5, veicoli a diesel commerciali fino a Euro 4.

I divieti si applicano su tutte le strade del territorio comunale tranne: Tangenziale Est; Tangenziale Sud; i tratti autostradali; l'itinerario di indirizzo alla Fiera di Verona (dall'uscita dalla Tangenziale Sud, per Viale delle Nazioni, Largo del Perlar, Viale del Lavoro fino al Piazzale della Fiera, compreso l’area di parcheggio di Via Scopoli); l'itinerario di indirizzo verso i parcheggi dello stadio e del palazzetto dello sport; percorso da tangenziali e autostrade, per raggiungere aree camper site a Porta Palio e in via Belfiore.

Ma i divieti riguardano anche i riscaldamenti. Sul territorio comunale non è possibile:

utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, legna cippato pellet, con una classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo;

effettuare combustioni all’aperto di materiale vegetale, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;

climatizzare spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari, quali: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie;

spargere liquami zootecnici;

accendere falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio con scopo di intrattenimento.

TEMPERATURE MASSIME CONSENTITE NEGLI EDIFICI - È disposta la limitazione della temperatura misurata:

a massimi 18° C (con tolleranza di 2°) negli edifici quali residenze e assimilabili (E.1), uffici e assimilabili (E.2), attività ricreative o di culto e assimilabili (E.4); attività commerciali e assimilabili (E.5), attività sportive (E.6);

a massimi 17° C (con tolleranza di 2°) negli edifici adibiti a attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8).

Sono esclusi dall'obbligo: ospedali e strutture sanitarie, case di riposo, ambulatori medici e diagnostici strutture adibite in via permanente o esclusiva alla permanenza di persone con disabilità asili nido, scuole dell’infanzia altri edifici scolastici per i quali sono previste specifiche disposizioni a carattere nazionale.