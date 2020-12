Accoltellamento a Villa Francescatti: convalidato l'arresto dell'aggressore

È stato convalidato l'arresto dell'uomo che nel pomeriggio di domenica ha accoltellato un connazionale a Villa Francescatti, adibita a centro di accoglienza per stranieri e gestita dalla Caritas diocesana: si tratta di un classe 1996 di orgini pakistane, pregiudicato, che è stato sottoposto all'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.

Intorno alle 15 di domenica i due avrebbero litigato per futili motivi e il giovane avrebbe ferito il suo antagonista alla schiena con un coltello dalla lama lunga 3 centimetri che, nonostante le dimensioni ridotte, ha intaccato un polmone. In soccorso della vittima sono arrivati gli uomini del 118 in ambulanza e l'hanno trasportata all'ospedale di Borgo Trento, dove ha ricevuto un referto di 30 giorni: fortunatamente l'uomo non si trova in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Parona che, al termine delle prime immediate attività investigative, hanno arrestato il giovane per il reato di lesioni aggravate dall’uso di arma bianca.