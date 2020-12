Accoltellato al centro di accoglienza: portato in codice rosso in ospedale

Un uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento per un ferita d'arma bianca.

Stando alle primissime informazioni giunte, l'accoltellamento si sarebbe verificato intorno alle 15 nella zona del centro di accoglienza di via Fontana del Ferro, a Verona: i protagonisti della vicenda sarebbero due cittadini stranieri ospiti a Villa Francescatti. In soccorso del ferito è arrivato il personale del 118 in ambulanza, che lo ha trasportato d'urgenza in ospedale e ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto anche i carabinieri di Verona, che stanno indagando su quanto accaduto.

Seguiranno aggiornamenti