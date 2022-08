Rifiuti abbandonati in centro a Garda, fioccano le multe salate

«È già molto difficile per una amministrazione, in condizioni normali, mantenere il paese ordinato e pulito. Se a questo aggiungiamo la maleducazione di alcune persone, o meglio, di alcuni ristoratori del centro storico, che dovrebbero, in primis, lavorare per un maggiore decoro, l’impresa diventa impossibile». Queste le parole, affidate ad un post pubblicato su Facebook, con le quali il sindaco di Garda, Davide Bendinelli, ha stigmatizzato il comportamento di quelli che lui stesso definisce «alcuni incivili», responsabili a suo dire di aver abbandonato sacchetti di rifiuti all'esterno degli appositi bidoni per la raccolta differenziata.

Stando a quanto segnalato sempre dal primo cittadino di Garda, che ha anche divulgato una foto che illustrava l'abbandono dei sacchetti dello sporco, i presunti responsabili sarebbero già stati «identificati e multati» grazie all'ausilio dei filmati realizzati dalla telecamere presenti nell'area. Il sindaco Bendinelli, infatti, ha aggiunto: «È triste andare alla caccia dei colpevoli con le telecamere di servizio, ma a volte serve. Anzi, diventa necessario. Comunque, gli incivili sono stati identificati e sono state elevate due contravvenzioni dell’importo di 160 euro ciascuna», ha concluso il sindaco di Garda.