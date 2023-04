Visite guidate nei Musei Civici di Verona per il Ponte del 25 aprile

In occasione del ponte per la festività del 25 aprile, i Musei Civici propongono alcune visite guidate nelle giornate di domenica 23, lunedì 24 e martedì 25 aprile alle ore 9.30 alla Casa di Giulietta e alle 15 al Museo di Castelvecchio.

L’iniziativa viene proposta anche alle ore 11 all’ Anfiteatro Arena nelle giornate di domenica 23 e martedì 25 aprile. Lunedì 24 aprile l’Arena rimane chiusa al pubblico e il 25 aprile anticipa la chiusura alle 15 (ultimo ingresso alle 14.30) per l'allestimento degli spettacoli in calendario.

INFORMAZIONI - La visita guidata dura un'ora.

Il costo di ogni singola visita è di 5 euro a persona più il biglietto d'ingresso, da corrispondere secondo tariffe vigenti. Il pagamento avviene in loco all'arrivo e i posti sono limitati.

INFO E PRENOTAZIONI - Disponibili presso la segreteria didattica dei Musei Civici e la Cooperativa Le Macchine Celibi: dal lunedi al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, sabato dalle 9 alle 13, tel. 045 8036353 – 045 597140; segreteriadidattica@comune.verona.it