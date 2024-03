Con il pedibus o in bici, tutti a scuola lasciando l'auto in garage

Diffusione della mobilità sostenibile e in particolare dell’uso della bicicletta tra i più giovani. A questo punta Fiab Italia con l’iniziativa nazionale "Tutti a scuola a piedi e in bicicletta", promossa dal 18 al 22 marzo e pensata per ribadire l’importanza di corretti stili di vita, invitando i genitori ad accompagnare i propri figli e le proprie figlie pedalando o muovendosi a piedi. Un'iniziativa a cui aderisce anche il Comune di Verona con un progetto pensato insieme all'Ic 13 Cadidavid-Palazzina, in quinta circoscrizione.

L’appuntamento è per la mattinata di domani, 18 marzo, dove gli alunni e le famiglie dall'istituto comprensivo sono invitate ad andare a scuola senz’auto. In particolare per le scuole primarie Cesari e Risorgive di Ca' di David sono costantemente attive alcune linee del pedibus scolastico, gestito dai genitori.

Il pedibus scolastico rappresenta uno strumento utile per promuovere il movimento fisico e la socializzazione di alunni e alunne e di autonomia nel percorso casa-scuola.

«Aderiamo all'iniziativa convinti dell'importanza di promuovere spostamenti sostenibili che riguardano gli studenti e anche le famiglie che accompagnano i figli a scuola - ha detto l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari durante la presentazione - Un trasporto, quello casa-scuola, che incide in modo importante sulla viabilità e sul traffico cittadino. Crediamo pertanto vadano sostenute tutte le forme alternative all'auto privata, compresa la mobilità pedonale. Il nostro sforzo va verso la creazione di strade scolastiche, ovvero zone pedonali per garantire la sicurezza di alunni e genitori».

«Un progetto che si inserisce in una più ampia rete di iniziative su scala regionale che si basano sui principi di equità, sostenibilità e inclusione e che promuovono la mobilità sostenibile attraverso i valori dello stare insieme e della cittadinanza attiva - ha detto l'assessora alle politiche educative Elisa La Paglia - Il Comune inviterà tutti gli istituti comprensivi a mettere in pratica l'iniziativa di Fiab Italia. L'adesione alla campagna rientra nel programma di attività promosse per la rete dei Comuni Ciclabili, di cui Verona fa parte. Con le circoscrizioni stiamo studiano la creazione di nuove linee pedibus per rendere sempre più concreto il progetto».

«Su sollecitazione del Comune, e tramite la dottoressa Barbara Filippi, siamo intervenuti per fare manutenzione alle balance bike a spinta, quelle senza pedali che usano i bambini degli asili - ha dichiarato Giorgio Migliorini di Fiab - Siamo intervenuti in 19 scuole nelle otto circoscrizioni, sostituendo 92 selle e 136 coppie di manopole adatte a questa tipologia di bici. Durante gli interventi di riparazione abbiamo avuto immediatamente il riscontro di quanto piacciano e vengano usate, dandoci ancor più soddisfazione per il lavoro fatto. Siamo dunque contenti di aver collaborato con il Comune e aver dato ai bambini e alle bambine la possibilità di usare le biciclette per divertirsi in sicurezza. Speriamo che questo possa anche invogliarli ad andare in bicicletta, anche se purtroppo sono ancora pochi quelli che le usano in strada per andare da casa a scuola. Ci auguriamo che l’ampliamento e la sistemazione della rete ciclabile possa facilitarne l’uso».

«Il pedibus scolastico rappresenta uno strumento utile per favorire le forme di mobilità sostenibile nel percorso casa-scuola - spiegato il consigliere comunale Michele Bresaola - Forme che concorrono a promuovere il movimento fisico e la socializzazione di alunni e alunne, l’autonomia e il miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale davanti alle scuole, restituendo alle persone spazi di relazione e aggregazione. La scorsa estate, sulla scorta della richiesta della scuola, il Comune ha rinnovato i segnali stradali che raffigurano i capolinea delle varie di pedibus nei quartieri di Ca' di David e Palazzina».

E il presidente della quinta circoscrizione Raimondo Dilara ha concluso: «Il pedibus è un progetto che va avanti da vent’anni, in collaborazione con le scuole, i docenti e i genitori».