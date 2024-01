Villa Are, La Paglia: «La scuola resta aperta e ci vogliamo investire»

La scuola dell'infanzia di Villa Are non chiuderà. Lo ha assicurato l'assessora alle politiche educative Elisa La Paglia durante l'ultimo consiglio comunale, interrogata dai consiglieri Alberto Bozza e Anna Bertaia.

I consiglieri di opposizione hanno manifestato l'incertezza sul futuro della scuola emersa dopo la notizia del trasferimento della sezione a Villa Colombare. Incertezza che ha portato alcuni cittadini ad organizzare una petizione per il salvataggio della scuola dell'infanzia e a richiedere un incontro pubblico con il sindaco Damiano Tommasi e con l'assessora La Paglia.

Iniziative che per Elisa La Paglia rischiano di essere controproducenti perché potrebbero spingere i genitori a non iscrivere più i loro figli alla scuola dell'infanzia di Via Torricelle. Una scuola dell'infanzia che non è da salvare, perché su di essa il Comune vuole investire.

«La scuola resta aperta, quindi le perplessità avanzate sulla sua chiusura sono inesistenti e pretestuose - ha dichiarato l'assessora ai consiglieri comunali - Per questo si è svolto l’open day, perché la struttura è a tutti gli effetti una scuola che può accogliere iscrizioni. Continuare a veicolare un messaggio diverso è sbagliato e possibile causa di una riduzione delle iscrizioni. Tutti i bambini sono al centro delle nostre scelte anche quando decidiamo di non lasciare una sola sezione a Villa Are mentre ci sono i lavori. Quello che faremo sarà adattare la struttura a bambini da 0 a 6 anni nella parte oggi adibita solo a scuola dell’infanzia. Gli spazi sono da rimodulare perché Villa Are era una struttura che accoglieva 115 bambini, ora ridotti a meno di 40. Resta comunque una struttura sulla quale vogliamo investire a differenza delle amministrazione precedenti che ad esempio nel 2014 avevano decretato l'alienazione dell’intero compendio. Il progetto di intervento è ambizioso, perché puntiamo a far diventare l’intero parco di Villa Are uno spazio fruibile da tutte le scuole e le famiglie dell’intera città».