Rafforzati servizi per l'infanzia, ma lo spostamento della scuola di Villa Are non piace

Il Comune di Verona amplia l'offerta per i bambini e le bambine da 0 a 6 anni, con l'obiettivo di dare sempre più supporto alle famiglie con servizi diversificati. Ma dal settembre del prossimo anno sarà ricollocata a Villa Colombare la sezione della scuola dell'infanzia di Villa Are. E contro questo spostamento è partita una petizione online.

Migliorare e rendere sempre più funzionali i servizi di prima infanzia. A questo punta il Comune di Verona con la recente approvazione di alcune modifiche gestionali dei servizi riferiti alle scuole materne comunali. Modifiche proposte dell’assessora alle oolitiche educative e scolastiche Elisa La Paglia.

Vengono rafforzate le attività delle "Sezioni Primavera", rivolte a bambini e bambine tra i 2 e i 3 anni di età e gli "Spazi gioco" per i più piccoli, dai 12 ai 36 mesi. Nel prossimo anno scolastico saranno infatti aperte una "Sezione Primavera" alla scuola Bottagisio, che raggiunge quota due classi operative, e uno "Spazio Gioco" alla scuola dall’Oca.

Dall'altra però ci sono anche degli spostamenti, dovuti al calo delle nuove iscrizioni, alla necessità di intervenire per un miglioramento delle strutture e alla volontà di migliorare la gestione delle risorse. E lo spostamento che fa più discutere è quello che scatterà dal settembre 2024, con la sezione della scuola dell'infanzia di Villa Are traslocata a Villa Colombare. Una decisione contro cui Francesco Gozzo ha lanciato ieri, 22 dicembre, una raccolta firme, raccogliendo in meno di 24 ore più di 750 sottoscrizioni. «Chiediamo una revisione della decisione di chiusura, trasparenza sui piani futuri e un dialogo costruttivo - si legge nella petizione - Vogliamo che l'amministrazione consideri attentamente l'importanza storica, culturale e educativa di Villa Are e riveda ogni decisione definitiva. Richiediamo dettagli concreti e un piano di azione per la riqualificazione di Villa Are o per la sua trasformazione, garantendo che ogni passo sia condiviso con la comunità. E sollecitiamo l'apertura di un canale di dialogo tra l'amministrazione e i cittadini, per collaborare nella ricerca di soluzioni che rispettino il valore di Villa Are e garantiscano una qualità educativa eccellente». Mentre l'assessora La Paglia ha spiegato: «L'impegno per Villa Are è di sviluppare i servizi 0-6, ristrutturare l'immobile realizzando una maggior integrazione della scuola con il parco e ampliare l'offerta per le famiglie anche non iscritte. L'obiettivo è quello di passare da una scuola con un bellissimo cortile ad una "scuola nel parco", capace di offrire servizi educativi a più bambini e famiglie».

Infine, per l’anno scolastico 2024/2025 è inoltre confermato anche lo spostamento della sezione della scuola dell'infanzia Vincenti alla scuola comunale G. Dai Libri.