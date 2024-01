Villa Are, 1.400 firme contro trasferimento della scuola. «Vogliamo incontro pubblico»

Mentre si stanno per riaprire le iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunali di Verona, non c'è stato nessun passo indietro da parte del Comune sul trasferimento della sezione della scuola di Villa Are in Villa Colombare. Trasferimento contro cui sono state raccolte più di 1.400 firme attraverso una petizione promossa da un gruppo di cittadini, i quali ora chiedono un incontro pubblico con il sindaco Damiano Tommasi e con l'assessora alle politiche educative e scolastiche Elisa La Paglia. «Vogliamo discutere le possibili vie per mantenere aperta la scuola comunale», ha fatto sapere Francesco Gozzo, promotore della petizione.

Come spiegato dall'assessora La Paglia, la scuola dell'infanzia di Villa Are viene trasferita in Villa Colombare per «ristrutturare l'immobile» e per ristrutturare anche i servizi offerti, in modo da renderli più sostenibili visto il calo delle iscrizioni. «L'obiettivo è quello di passare da una scuola con un bellissimo cortile ad una "scuola nel parco", capace di offrire servizi educativi a più bambini e famiglie», ha aggiunto l'assessora, senza però entrare troppo nei dettagli su ciò che potrebbe diventare Villa Are in futuro. Probabilmente perché al momento non sembra esistere un progetto definito su un complesso che fu donato al Comune dal conte Achille Forti. «È una scuola pubblica dove centinaia di bambini hanno imparato, giocato e sono cresciuti, un'oasi verde dove la natura e l'apprendimento si incontrano, un bene comune, un simbolo di eccellenza educativa della nostra citta? - hanno scritto i contrari alla chiusura - Chiudere queste porte, significherebbe non solo perdere un bene prezioso della cittadinanza veronese, ma anche interrompere un flusso vitale di esperienze educative e relazionali alla portata di tutti».

Per questo è stata lanciata la petizione che si può ancora sottoscrivere ed è stato chiesto un incontro pubblico. «Chiediamo - hanno concluso il gruppo di cittadini - che l'amministrazione consideri attentamente l'importanza pubblicistica, storica, culturale ed educativa di Villa Are e riveda ogni decisione definitiva. E che ci sia trasparenza sui piani futuri e un piano di azione per la riqualificazione di Villa Are o per la sua trasformazione, garantendo che ogni passo sia condiviso con la comunità».