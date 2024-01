Festa per l'open day a Villa Are. Raccolte quasi 1.500 per la scuola dell'infanzia

Si avvicina alle 1.500 firme la petizione per il mantenimento della scuola dell'infanzia a Villa Are, sulle Torricelle di Verona. E per attirare nuovi iscritti, l'Agri-Parco ha organizzato una festa in occasione dell'open day di sabato 13 gennaio.

«Sarà un'occasione per celebrare la nostra comunità e il nostro impegno a favore di Villa Are - ha spiegato il promotore della petizione Francesco Gozzo parlando della festa di sabato - Invitiamo la comunità e i potenziali iscritti a visitare la scuola dell'infanzia Villa Are e a partecipare alla festa. Sarà un momento per condividere gioia e unione, e per mostrare il nostro legame con questa importante realtà educativa».

Infatti, nonostante il Comune di Verona abbia deciso per il trasferimento della sezione di Villa Are in Villa Colombare, la scuola dell'infanzia delle Torricelle è ancora tra quelle aperte per le visite durante l'open day. «Questo è un segnale positivo per la nostra causa», ha commentato Gozzo, il quale insieme a genitori e membri della comunità ha creato un volantino per promuovere Villa Are. «Il materiale evidenzia i punti di forza della scuola e i motivi per sceglierla come istituzione educativa», ha detto Gozzo.

Istituzione educativa che quasi 1.500 cittadini intendono mantenere, confrontandosi con il sindaco Damiano Tommasi e con l'assessora alle politiche educative Elisa La Paglia. «Abbiamo richiesto un incontro pubblico per discutere il futuro di Villa Are - ha concluso Gozzo - Finora non abbiamo ricevuto risposta, ma continuiamo a insistere per un dialogo aperto e trasparente».