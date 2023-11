Sciopero di venerdì dimezzato nei trasporti, protesta dalle 9 alle 13

Dopo lo scontro con il Governo e la diversità di vedute con il Garante degli scioperi, Cgil e Uil hanno confermato per domani, 17 novembre, lo sciopero generale di otto ore. Ma nel settore dei trasporti, la protesta è stata ridotta a quattro ore: dalle 9 alle 13. ;

Manifestazioni dunque dei lavoratori del pubblico impiego e del settore privato, con disagi ridotti nell'ambito dei trasporti dove Filt-Cgil e Uiltrasporti chiamano in piazza i lavoratori di autobus, ferrovie, metropolitane, navi e traghetti. Ci sono però delle eccezioni. Dallo sciopero è infatti escluso il personale di Trenitalia del Piemonte e, in Piemonte e in Lombardia, Trenord non aderirà perché non c'è un intervallo sufficiente dall'ultimo sciopero. E per la stessa ragione, anche a Bologna e Napoli niente sciopero.

Nel Veneto e in provincia di Verona, ci potrebbero invece essere ripercussioni sia per il trasporto pubblico locale sia per la circolazione di Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia. Gli effetti sulla circolazione, in termini di cancellazioni, limitazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima delle 9, ora di inizio dello sciopero, e protrarsi oltre 13.

L'invito che Trenitalia comunica ai passeggeri è di informarsi sui collegamenti e i servizi attivi prima di intraprendere il viaggio.