Approvato il progetto per ristrutturare le "Case Azzolini". In arrivo anche nuove piste ciclabili e marciapiedi

È stato approvato ieri, venerdì 4 agosto, dalla Giunta comunale di Verona il progetto definitivo che rientra nella proposta "Rigeneriamo. Dalla ristrutturazione edilizia delle 'Case Rosse' alla rigenerazione urbana del quartiere di Borgo Roma", che vede insieme Comune e Agec per riqualificare il quartiere della 5^ Circoscrizione. In particolare, secondo quanto spiegato in una nota del Comune, si tratta della ristrutturazione del complesso "Case Azzolini" e della realizzazione di percorsi ciclopedonali e di marciapiedi che sono stati finanziati con fondi europei di Next Generation per l’attuazione del PINQuA, Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare.

«Si tratta di due importanti interventi di riqualificazione all’interno del quartiere di Borgo Roma - ha sottolineato l’assessore a strade, giardini e arredo urbano Federico Benini -. Le case Agec sono in condizioni veramente precarie, degli anni ’30 o ’40 e che fino ad oggi non sono mai state sistemate. Quindi sono entrambi delle opere fondamentali che vanno sicuramente a migliorare la qualità della vita di chi vi abita».

Case Azzolini e a Tombetta

Stando a quanto riferito da Palazzo Barbieri, i lavori di ristrutturazione inizieranno a fine 2023 inizio 2024, e avranno un costo di «15 milioni di euro» con fondi dell’Unione Europea nell’ambito del Pnrr. Riguarderà le Case Azzolini, 180 unità abitative e 21.648 mq di spazi pubblici, e il recupero di edifici in via Scuderlando, via Villa Glori e via Volturno, di proprietà del Comune e in gestione ad Agec. Inoltre sarà realizzato di uno spazio coperto comune, disponibile all’uso pubblico, destinato a funzioni associative aperte alle Comunità locali e pertanto di pubblica utilità.

Piste ciclopedonali e nuovi marciapiedi

L’intervento, che in questo caso avrà «un costo di 450 mila euro» e che inizierà a primavera 2024, riguarderà la realizzazione di alcuni tratti di marciapiede ancora assenti e di alcuni percorsi ciclopedonali a completamento dell’itinerario ciclabile, previsto nel “Biciplan” del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums), mettendo in continuità il collegamento proveniente dalla periferia sud (Sacra Famiglia) con il centro città, permettendo così a tutti di raggiungere i grandi parchi pubblici di Santa Teresa e di San Giacomo.

Gli interventi e le strade interessate

Si prevedono interventi di realizzazione delle piste ciclopedonali sugli itinerari del Biciplan in:

Via San Giacomo (tratto da Via dei Grolli a Via P.Benedetti)

Via Golino (tratto da Via P.Benedetti a Via L.Pasteur)

Via L.Pasteur - Via N.Copernico (tratto da Via dell’Esperanto a Viale del Commercio)

Viale del Commercio (tratto da Via N.Copernico a Via F.Malfer)

Viale dell’Industria (tratto da Viale del Commercio a Via Redipuglia)

Via P.Benedetti (omonima di accesso al Cimitero di B.Roma e collegamento con Via L.Pasteur).

Si prevedono ulteriori interventi di realizzazione delle piste ciclopedonali in:

Via F.Malfer (tratto da Viale del Commercio a Viale dell’Industria)

Via dell’Esperanto (tratto da Via L.Pasteur a Via Ippogrifo nell’ambito del P.U.A. Esperanto Ex Area Zanetti)

Via P.Benedetti (da Via Golino a Via Scuderlando) (corsie ciclabili)

Via dei Grolli (corsie ciclabili).

Si prevedono interventi di realizzazione di nuovi marciapiedi pedonali in: