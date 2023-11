Piazzate le barriere paramassi, riaperta all'alba la Gardesana

Le condizioni meteo dei giorni scorsi non hanno peggiorato il rischio frane sulla Gardesana Orientale al confine tra le province di Verona e Trento. È stato quindi rispettato l'annuncio di mercoledì scorso, 8 novembre: alle 5 di questa mattina sulla Gardesana Orientale la circolazione dei veicoli è ripresa regolarmente a doppio senso di marcia.

La riapertura ha riguardato sia il tratto trentino che quello scaligero. La Strada Regionale 249 era stata infatti chiusa anche in località Baitone, nel territorio comunale di Malcesine, per permettere i lavori di messa in sicurezza di un tratto minacciato dalla frana, in località Tempesta, a Nago-Torbole. Le operazioni di piazzamento delle barriere metalliche paramassi si sono concluse nei tempi previsti e oggi è stato possibile riaprire la Gardesana.