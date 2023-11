Verifiche su una frana in località Tempesta, chiusa la Gardesana

Il maltempo della settimana scorsa ha fatto preoccupare ma non ha creato gravi danni nel Veronese. In Trentino, invece, diverse frane hanno anche isolato intere aree di territorio, come riportato da Federico Bonati su TrentoToday. E una di queste frane interessa anche la provincia di Verona, in particolare Malcesine.

Dalle 20 di ieri sera, 5 novembre, la Strada Regionale 249 Gardesana Orientale è stata chiusa in località Navene Baitone in direzione Nord. La chiusura è stata decisa in via cautelativa per una possibile frana nella località trentina di Tempesta. Anche il Comune di Nago-Torbole ha infatti chiuso un tratto della Gardesana per verificare un tratto di montagna in cui si sono verificate delle frane. La strada è stata dunque chiusa per permettere ai tecnici di compiere degli accertamenti su questi eventi franosi. Terminati gli accertamenti, se non ci saranno rischi per la viabilità, la Gardesana sarà riaperta.

Da domani, invece, scatterà una limitazione sulla Strada Provinciale 34c, a Sant'Anna d'Alfaedo. La Provincia di Verona ha dovuto chiudere il tratto tra Bivio Ceredo e Barozze, per consentire la demolizione e ricostruzione di un muro di sostegno della strada che presenta alcuni segnali di cedimento. Il tratto della Sp 34c sarà chiuso tra il 7 e il 17 novembre, tra le 8.30 e le 17, festivi e prefestivi esclusi.