Gardesana chiusa per una frana, vertice interregionale. De Berti: «Al lavoro per la messa in sicurezza, obiettivo riaprirla lunedì»

«Abbiamo fatto un incontro con il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il presidente della Provincia di Verona Flavio Massimo Pasini, il vicesindaco del Comune di Malcesine, Livio Concini, e il sindaco di Nago-Torbole, Gianni Morandi. È stato confermato che la ditta è già al lavoro per ripristinare le condizioni della strada e riaprirla alla circolazione». Lo ha detto la vicepresidente della Regione del Veneto ed assessora alle infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, a margine del vertice interregionale che si è svolto mercoledì 8 novembre a Torbole, con il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, circa la situazione viabilistica sulla Sr 249 Gardesana Orientale.

La stessa assessora regionale Elisa De Berti ha poi aggiunto: «Se le condizioni meteo saranno favorevoli, lunedì 13 novembre sarà già possibile transitare sull'asse stradale. Di comune accordo i due presidenti di Provincia e la sottoscritta hanno dato mandato ai tecnici affinché facciano approfondimenti su eventuali ulteriori interventi di messa in sicurezza della frana».

Così come ricordato in una nota dalla Regione Veneto, proprio la situazione di maltempo dei giorni scorsi ha portato, infatti, alla chiusura del collegamento lungo il lago di Garda tra Malcesine, in provincia di Verona, e Torbole, località Tempesta, in provincia di Trento, dal chilometro 94 al chilometro 95, per frana. Durante l'appuntamento tenutosi mercoledì 8 novembre erano presenti gli amministratori e i tecnici della Provincia di Verona, dei Comuni di Nago-Torbole e Malcesine, della Comunità Alto Garda e Ledro.

Foto e video ufficio stampa Regione Veneto