Il futuro del reparto dialisi di Caprino al centro dell'incontro tra la dg Benini e il sindaco Arduini

Negli ultimi mesi il confronto tra l’amministrazione comunale di Caprino Veronese e i vertici dell’Ulss9 è stato serrato: al centro, il futuro del reparto dialisi del Centro Polifunzionale del Comune montebaldino, il quale è destinatario, insieme all’intero Centro, di uno stanziamento del PNRR di sette milioni di euro.

Il timore della cittadinanza è quello che l’avvio dei lavori (previsto per il 15 di aprile) coincida di fatto con la soppressione del reparto. Un reparto di fondamentale importanza non solo per i cittadini di Caprino ma anche per quelli dei Comuni limitrofi e, durante la stagione estiva, per tanti turisti.

Ora al vertice dell’Ulss9 c’è una novità: la nuova direttrice generale, Patrizia Benini. Il cambio però non ha interrotto il dialogo.

Lunedì 11 marzo, infatti, ad una manciata di giorni dalla nomina, c’è già stato il primo incontro tra la nuova direttrice e il sindaco Paola Arduini, convocata per illustrare la situazione del Centro. Erano presenti anche il direttore dei Servizi Socio Sanitari Maurizio Faccincani e la direttrice sanitaria Denise Signorelli

«È stato un incontro molto costruttivo - spiega Arduini -. Ho trovato nella dottoressa Benini un’interlocutrice attenta. Ho espresso alla direttrice la soddisfazione nel veder investiti nel nostro territorio così tante risorse e ho fatto presente al tempo stesso l’importanza per il nostro territorio, in gran parte montano, di mantenere attivi i servizi esistenti anche durante i lavori. Sono sicura che cercheremo insieme soluzioni concrete alle questioni che sono state messe sul tavolo».

E un primo step è già stato messo in calendario. La direttrice sarà, con il suo staff, al Centro Polifunzionale di Caprino Veronese giovedì 21 marzo, per visitare la struttura, incontrare il personale della, gli amministratori locali e i referenti del Comitato sorto in difesa delle dialisi.

Comitato che ad oggi ha raccolto oltre 3250 firme contro la chiusura del reparto.