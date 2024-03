Benini, nuova direttrice Ulss 9: «Massimo impegno nel fare lavoro di squadra»

Ha preso servizio ieri, 4 marzo, nella sede di Via Valverde a Verona la nuova direttrice generale dell'Ulss 9 Scaligera Patrizia Benini (nel video).

«Sono molto onorata della fiducia che mi è stata accordata con questa nomina dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia - ha dichiarato Benini - Da parte mia, garantirò il massimo impegno e ringrazio fin da subito la squadra che mi aiuterà in questo primo periodo, e che al momento è confermata in attesa della definizione finale».

La nuova direttrice ha già iniziato a incontrare i collaboratori della direzione e il collegio di direzione, per focalizzare fin da subito i temi principali da affrontare, Pnrr e liste d’attesa in primis. «I miei obiettivi principali sono riuscire a dare risposta ai bisogni degli utenti e dei loro familiari in termini di prevenzione, salute e riabilitazione, e valorizzare il personale e il senso di appartenenza a questa azienda, la più grande del Veneto - ha aggiunto Patrizia Benini - Una realtà molto impegnativa non solo per la dislocazione delle varie sedi, ma anche per la necessità di coordinarsi e collaborare con tutte le realtà del territorio: l'Aoui, le due strutture convenzionate di Negrar e Peschiera che erogano attività ospedaliera e specialistica, l’intero tessuto socio-economico scaligero, la rete dei sindaci, le associazioni di volontariato e le realtà del terzo settore. Sono tutti nostri interlocutori imprescindibili per migliorare insieme l’offerta socio-sanitaria a favore di tutti i cittadini veronesi».

L’impegno della nuova direttrice, in conclusione, «è quello di apportare miglioramenti laddove necessario a seconda delle necessità che emergeranno, ma soprattutto di fare lavoro di squadra, valorizzando ogni singolo dipendente, perché è bello pensare che lavorare all'Ulss 9 Scaligera sia un onore per ogni persona che vi lavora, come lo è per me».