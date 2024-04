La premier Giorgia Meloni a Vinitaly: "Ci ho tenuto particolarmente ad essere qui"

Lunedì 15 aprile, giornata nazionale del Made in Italy, la premier Giorgia Meloni ha fatto visita ai padiglioni della Fiera di Verona dove è in corso Vinitaly. Nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa, focus su quanto sta accadendo a livello mondiale: "Ferma condanna dell'attacco iraniano a Israele" ha sottolineato la presidente del Consiglio.

Sul tema autonomia ha dichiarato "lungi da me a mettere pressione al Parlamento. Sono fiduciosa, non è questione di un giorno in più o in meno. Abbiamo dimostrato che il provvedimento sta andando avanti". E sul terzo mandato: "Io sono laica. Non penso che una cosa del genere l'iniziativa debba essere del Governo".

Parole che fanno seguito alle dichiarazioni rilasciate dal palco dell'auditorium davanti alla platea di studenti degli istituti agrari.