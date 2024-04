Sei irregolari in Italia trovati su giacigli di fortuna in edificio abbandonato

Dalle prime ore di venerdì mattina, 26 aprile, i carabinieri di San Bonifacio hanno svolto una serie di controlli straordinari per contrastare l'immigrazione clandestina, i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Controlli che si sono concentrati in particolare sulla stazione ferroviaria, su quella degli autobus e su alcuni casolari in disuso.

In uno degli immobili di San Bonifacio in stato di abbandono, sono stati rintracciati sei cittadini extracomunitari, irregolari sul territorio nazionale, denunciati per il reato di invasione di terreni ed edifici. I sei avevano infatti adibito a giaciglio di fortuna alcune aree dell'edificio in disuso. Nei loro confronti è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione di un decreto di espulsione.

Per l’attività di controllo sono stati impegnati equipaggi del nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni di San Bonifacio, Badia Calavena, Soave e Monteforte d’Alpone, nonché della polizia locale di San Bonifacio.