In fiamme le rotoballe in un casolare: vigili del fuoco al lavoro per domare l'incendio

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11 di martedì in via Murici, a Bussolengo, per l'incendio di un fienile.

Sul posto si sono diretti i pompieri di Verona con 1 autopompa, 2 autobotti, 1 pala gommata e 11 operatori, i quali erano all'opera anche nel pomeriggio del 16 aprile per domare le fiamme che avevano coinvolto 25 rotoballe di paglia stipate all'interno di un casolare abbandonato che, a causa del rogo, ha subito il crollo parziale del tetto.

Le operazioni di minuto spegnimento e di bonifica, con l'ausilio di una ruspa gommata, proseguiranno presumibilmente fino a sera. Ignote al momento le cause dell'incendio, che non ha provocato feriti.