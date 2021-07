«Tampone obbligatorio per chi arriva in aeroporti veneti da Paesi a rischio Covid»

«Vista la diffusione nel mondo dei contagi da variante Delta del coronavirus ho firmato una nuova ordinanza che istituisce misure di controllo e sicurezza per chi arriva negli aeroporti veneti». L'annuncio è del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il quale ha poi spiegato i contenuti del provvedimento.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO LUCA ZAIA DEL 19 LUGLIO 2021

«Si tratta di un'attività prudenziale - ha specificato Zaia - che riguarda in particolar modo alcuni Paesi europei per i quali l'Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control) segnala delle criticità. Peraltro anche in Veneto abbiamo casi di positività al rientro, poi trasmessa a soggetti che finiscono in ospedale oppure in terapia intensiva. In via di estrema cautela per la salute dei cittadini, per chi rientra da questi Paesi Europei, e che non è vaccinato, si fa obbligo di effettuare un tampone, dando l’opportunità di effettuarlo, o all’arrivo in aeroporto, o in uno dei centri tampone del territorio. Anche questo è un lavoro di prevenzione per evitare sorprese, perchè il virus purtroppo ci ha abituato a cambiamenti repentini di scenario. Vediamo peraltro che la campagna vaccinale sta funzionando anche in relazione ai soggetti ricoverati. Perciò è necessario che tutti ci mettiamo d'impegno nel collaborare per mantenere viva l'azione di screening nella popolazione».

I paesi citati dall'ordinanza firmata oggi da Zaia sono: Regno Unito, Malta, Spagna, Grecia, Slovenia, Croazia, Paesi Bassi, Belgio, Portogallo, Francia, Cipro, Lussemburgo, Romania e Bulgaria. Ed ovviamente tra gli aeroporti veneti è compreso il Catullo di Verona-Villafranca.