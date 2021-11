Il ministro dell'Istruzione al Job&Orienta: «Scuola è sicura, contagi molto limitati. Lavoriamo per evitare la Dad»

Presente quest'ggi, sabato 27 novembre, a Verona in occasione dell'ultima giornata del JOB&Orienta, il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha parlato di orientamento che, queste le sue parole, «significa accompagnamento delle ragazze e dei ragazzi nel loro percorso di vita, di opportunità e risorse che arrivano con il PNRR». Lo stesso ministro ha poi aggiunto: «Abbiamo visto le migliori pratiche di scuole e ITS. Abbiamo fatto comunità e ribadito che la scuola è al centro».

Un messaggio molto netto è arrivato anche in tema di pandemia da Covid, con lo sguardo al passato ed ai mesi bui della didattica a distanza cui oggi nessuno vorrebbe più tornare. Uno spettro che lo stesso ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha voluto con forza scacciare lontano: «Nel mondo della scuola i contagi sono ancora molto, molto limitati. - ha evidenziato il ministro Bianchi - Stiamo lavorando non solo per evitare un ritorno alla Dad. La Dad è stata un momento importante che ha permesso a molti di avvicinarsi al digitale, ma stiamo evitando questa idea della "paura", questa idea del "diffidare gli uni degli altri", la scuola rimane il posto più sicuro», ha concluso il ministro dell'Istruzione.