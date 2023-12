Nuova discarica di eternit in una ex cava, ma Valeggio è contraria

Valeggio sul Mincio è contraria all'attivazione di una nuova discarica nel suo territorio. E c'è il timore che una battaglia così importante non possa essere condotta con la necessaria forza politica da un Comune commissariato.

Dopo la caduta del consiglio comunale, dal 6 dicembre scorso Valeggio sul Mincio non ha più un sindaco ma una commissaria prefettizia, Lucrezia Loizzo, la quale si deve occupare dell'ordinaria amministrazione del Comune fino alle elezioni del prossimo giugno. Compito fin qui egregiamente svolto, con l'approvazione in meno di un mese del bilancio di previsione.

Il 21 dicembre scorso, però, un nuova preoccupazione incombe sui cittadini valeggiani. L'azienda Progeco ha infatti presentato in Regione Veneto il progetto per la realizzazione di un sito di stoccaggio di eternit in una ex cava al confine con Villafranca. E l'ex sindaco Alessandro Gardoni promette battaglia contro questo progetto. «Farò di tutto per impedire che il nostro territorio subisca questa ennesima ferita ma è evidente che poterlo fare con il peso politico dell’essere sindaco avrebbe avuto un’altra efficacia - ha dichiarato Gardoni - Si sarebbero potuti organizzare incontri con le amministrazioni dei paesi limitrofi, così come peraltro sta facendo Villafranca».

Anche Villafranca è infatti impegnata per evitare l'attivazione di una discarica a Caluri. E il Comune di Sorgà si è rivolto al Tar contro una discarica di "car fluff". Dunque, un fronte anti-discarica in provincia di Verona c'è e Valeggio è pronto ad unirsi ad esso. Anche perché, Gardoni ha ricordato: «Valeggio ha già dato tanto in termini di discarica, dato che abbiamo raccolto per decenni i rifiuti di oltre 60 comuni della provincia. La nostra amministrazione ha messo la parola fine all’annosa criticità legata alla discarica di Cà Baldassarre che, oltre alle gravissime problematiche di carattere ambientale, aveva anche prosciugato per anni e anni le casse comunali dato che dopo i 15 anni dalla chiusura della discarica stessa, il Comune di Valeggio ha continuato a pagare centinaia di migliaia di euro dei contribuenti ogni anno per la raccolta del percolato. E con la mia amministrazione abbiamo partecipato ad un bando regionale che ci ha permesso di ottenere 2,4 milioni di euro per la copertura definitiva della discarica e di fatto per la chiusura della stessa».