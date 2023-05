Discarica car fluff, Tar accoglie sospensiva. Lavori bloccati fino a novembre

Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Veneto ha bisogno di tempo per approfondire la causa contro la realizzazione della discarica di car fluff (rifiuti derivanti dalla rottamazione di auto) a Sorgà. Le ruspe però sono già al lavoro in località De Morta, dove l'azienda Rmi di Castelnuovo del Garda ha avuto l'autorizzazione ad insediare la discarica. Il Tar ha dunque ordinato la sospensione dei lavori.

La sentenza è stata emessa venerdì scorso, 28 aprile, ed è stata festeggiata come una vittoria a Sorgà, ma anche nel Mantovano dove i Comuni di San Giorgio Bigarello, Castel d'Ario e Castelbelforte, insieme alla Provincia di Mantova, avevano sostenuto il ricorso al Tar dell'amministrazione veronese. «Il Tar ha accettato la richiesta di sospensiva da noi depositata - ha annunciato il Comune di Sorgà su Facebook - La decisione nel merito avverrà il 30 novembre 2023. Nel frattempo tutti i lavori presso la discarica sono interrotti».

Lavori interrotti almeno fino a fine novembre, dunque, per la gioia anche dei comitati locali che avevano organizzato il dissenso contro la discarica. E soddisfazione è stata espressa anche dalla consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon e dal segretario provinciale del PD Franco Bonfante. «L'accoglimento al Tar della richiesta di sospensiva formulata dal Comune di Sorgà sul progetto di discarica di rottami di auto è un’ottima notizia, innanzitutto perché denota la fondatezza delle argomentazioni presentate, e in secondo luogo perché fornisce al territorio più tempo per effettuare i necessari approfondimenti di natura geologica sui terreni, rafforzando le ragioni di chi vuole tutelare il territorio per la sua reale vocazione agricola e non distruggerlo per un progetto calato dall’alto - hanno commentato Bigon e Bonfante - Verona ha già dato in fatto di discariche, come PD siamo vicini alla battaglia dei cittadini e delle istituzioni del territorio».