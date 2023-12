Il consiglio comunale di Valeggio non c'è più. Si dimettono in 9, arriva il commissario

Non sono bastati gli interventi e gli appelli alla responsabilità del sindaco Alessandro Gardoni: il consiglio comunale di Valeggio sul Mincio è stato ufficialmente sospeso. La decisione è stata presa oggi, 5 dicembre, dal prefetto di Verona Demetrio Martino, il quale ha anche avviato la procedura di scioglimento dell'assise. Non si terrà dunque il consiglio comunale programmato per domani.

Alle dimissioni del vicesindaco Marco Dal Forno, dell’assessora Veronica Paon e del presidente del consiglio comunale Cesare Menini si sono aggiunte le dimissioni di altri consiglieri comunali in carica. In tutto, su 16 consiglieri, si sono dimessi in 9, e questo ha reso necessario l'intervento del prefetto per rispettare gli improcrastinabili adempimenti di legge e garantire quindi il normale funzionamento degli organi e dei servizi comunali.

Il Comune di Valeggio sul Mincio è da oggi commissariato. Il prefetto Martino ha affidato la provvisoria gestione del Comune alla viceprefetta vicaria Lucrezia Anna Maria Loizzo.