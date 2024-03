Discarica di amianto a Valeggio, Progeco Ambiente presenta il progetto

È in programma domani, 7 marzo, l'assemblea pubblica del comitato anti-discarica di Ca' Balestra per descrivere i pericoli del sito di stoccaggio di amianto progettato in un terreno di Valeggio sul Mincio. Sito che sarà presentato tra circa dieci giorni dalla società che lo ha proposto alla Regione Veneto per ottenere l'autorizzazione.

È stata ufficializzata la data di presentazione al pubblico dell'impianto per il fabbisogno regionale di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto previsto a Valeggio sul Mincio. Un impianto contro cui non si sta battendo solo il comitato anti-discarica, ma anche gli enti locali. E tra questi enti c'è anche la Provincia di Verona, la quale ha organizzato la presentazione insieme a Progeco Ambiente, ovvero la ditta che vorrebbe attivare la discarica a Valeggio. L'incontro è in programma lunedì 18 marzo alle 19.30 e si terrà all'istituto comprensivo statale "Murari" di Via Barbarani. Saranno presenti l'amministratore delegato di Progeco Ambiente Giovanni Bonacina e gli estensori del progetto Remo Bordini, Marco Stevanin e Fabrizio Bianchi. La presentazione sarà poi replicata il giorno successivoa Mantova alle 18.30 nella sala conferenze Casa Mantegna di Via Giovanni Acerbi.

Ed è molto probabile che il clima sarà caldo durante la presentazione del 18 marzo, come è stato caldo l'incontro a Villafranca della settimana scorsa in cui è stata presentato un altro progetto di discarica. Sono due, infatti, le discariche che si vorrebbero attivare a Villafranca di Verona, una di amianto a Caluri e l'altra a Quaderni per gli scarti della lavorazione di pietra e marmo. Mercoledì scorso è stata presentata la discarica che una cooperativa di Sant'Ambrogio di Valpolicella vorrebbe realizzare in una ex cava di Quaderni. Una ex cava posizionata lontano dalle case e che verrebbe riempita con rifiuti che non producono percolato. Un impianto comunque criticato dai comitato locali, i quali hanno chiesto di trovare siti più idonei per realizzarlo.