Discariche di amianto, assemblea pubblica per scoprirne i pericoli

Il comitato contro la discarica di amianto a Ca' Balestra continua a raccogliere le preoccupazioni dei cittadini non solo per il progetto della discarica prevista nel territorio di Valeggio sul Mincio ma anche per quello di Caluri di Villafranca. Per partire, i due progetti hanno bisogno dell'autorizzazione della Regione Veneto ed il comitato ha spiegato anche al presidente Luca Zaia oltre che ai sindaci veronesi perché questi due siti di stoccaggio non dovrebbero essere autorizzati.

Ragioni che saranno approfondite anche nella serata-evento organizzata dal comitato per giovedì prossimo, 7 marzo, alle 20.45 nell'aula magna della scuola secondaria "Foroni" di Via Barbarani, a Valeggio. L'incontro si intitola "Salute e territorio: i pericoli della discarica di amianto tra Valeggio e Quaderni". E oltre a quella dei membri del comitato è annunciata la partecipazione di: Michele Sommaruga, geologo e autore dello "Studio sulla compromissione del sottosuolo prodotta dalla discarica Ca' Baldassarre" negli Anni Ottanta; Diego Todeschini, medico dell'associazione italiana medici per l'ambiente; Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto; e Gigi Rosa, presidente del comitato Sos Terra Montichiari.