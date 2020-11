Covid-19, a Verona oltre 500 nuovi casi e lieve calo dei ricoveri ospedalieri

Sono 2004 i nuovi contagi da Covid-19 segnalati dall'aggiornamento delle ore 8 di mercoledì 11 novembre, mentre continua a preoccupare la situazione degli ospedali, con lo stesso Zaia che durante il consueto punto stampa ha fatto riferimento a quella di Verona definendola «la più in difficoltà di tutto il Veneto».

Il numero complessivo dei casi dall'inizio della pandemia in regione è ora di 87337, di cui 52235 attualmente positivi, 32413 negativizzati virologici e 2689 deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non. Dato quest'ultimo che si conferma in crescita, dopo che nella serata di martedì si era attestato a 2664 (+25).

In provincia di Verona sono 525 i nuovi casi registrati, per un totale di 16424. Di questi 9211 sono tuttora affetti dal coronavirus, 6503 sono negativizzati, mentre il numero dei decessi purtroppo è salito a 710, 6 in più rispetto al precedente aggiornamento.

Complessivamente in Veneto gli ospedali ospitano ora 1773 (+24 rispetto al precedente dato) persone in area non critica, di cui 1669 tuttora positive al Covid-19, e 216 (+5) in terapia intensiva, 8 dei quali negativizzati. Complessivamente sono invece 7.952 pazienti non-Covid.

Prendendo in considerazione le strutture ospedaliere scaligere i dati vedono un lieve calo dei pazienti ricoverati, mentre l'assessore Lanzarin ha richiamato l'attenzione sui problemi di personale di alcuni istituti come quello di Negrar, che vede 75 operatori positivi a casa. Attualmente dunque sono 338 (-8) i ricoveri in area non critica e 57 (-1) quelli in terapia intensiva di persone positive al virus. Questi i numeri dei singoli ospedali: 60 a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 87 a Borgo Trento (di cui 19 in terapia intensiva), 47 a Legnago (di cui 9 in terapia intensiva), 23 a San Bonifacio (di cui 8 in terapia intensiva), 84 a Villafranca di Verona (di cui 14 in terapia intensiva), 2 a Marzana, 14 a Bussolengo, 5 a Bovolone, 50 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 23 a Peschiera (di cui 3 in terapia intensiva).

