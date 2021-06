Covid-19, 48 ore senza decessi in Veneto. Stabili ricoveri e positivi

In provincia di Verona il numero delle persone decedute è invariato dall'aggiornamento pomeridiano dell'8 giugno di Azienda Zero, mentre il numero dei pazienti positivi in terapia intensiva è sceso a 6

Da sabato mattina non si registrano decessi collegati al Covid-19 in Veneto, mentre ricoveri e numero di indivui contagiati è rimasto sostanzialmente stabile rispetto al pomeriggio di domenica, secondo quanto riporta l'aggiornamento delle ore 8 del 14 giugno di Azienda Zero, che conta altri 13 tamponi positivi al Sars-CoV-2. Il presidente Luca Zaia, nel corso del punto stampa streaming da Marghera, ha specificato che l'incidenza dei test postivi, sul totale di quelli effettuati nelle ultime 24 ore, è stata dello 0,29%, mentre le terapie intensive hanno in cura 348 pazienti, oltre a quelli Covid.

In regione, da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 424634 casi di Covid-19, 5880 (-20) dei quali attualmente positivi e 407154 negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11600.

Sono 2 i nuovi casi emersi in provincia di Verona per un totale di 82117, di cui: 533 tuttora affetti dal coronovirus, 78966 negativizzati e 2618 deceduti, dato quest'ultimo rimasto inalterato dal bollettino delle ore 17 dell'8 giugno.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 392 (dato stabile) persone nelle varie aree non critiche, 134 delle quali ancora positive, e 52 (dato stabile) in terapia intensiva, di cui 26 ora negativizzate.

Guardando solo alle strutture scaligere, si contano 35 (+1) pazienti positivi e 6 (-2) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 5 a Borgo Roma, 8 a Borgo Trento (di cui 3 in terapia intensiva), 9 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 2 a San Bonifacio (di cui 1 in terapia intensiva), 10 a Villafranca di Verona (di cui 1 in terapia intensiva) e 7 a Negrar.

Negli ospedali di comunità veronesi infine risultano ricoverati 10 pazienti positivi: 9 a Bussolengo e 1 a San Bonifacio.

Scarica il report delle ore 8 del 14 giugno di Azienda Zero