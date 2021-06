Virus: nessun decesso a Verona ed è il quinto giorno di fila, calano ancora i ricoveri in tutto il Veneto

Sono altri 6 i tamponi positivi rilevati rispetto al mattino in Veneto, quando erano altri 57 quelli in più rispetto a sabato sera, così come indicato nel bollettino serale a cura di Azienda Zero di oggi, domenica 13 giugno.

Il numero dei soggetti "attualmente positivi" si conferma dunque lievemente in rialzo rispetto alle precedenti 24 ore, con 5.900 attuali positivi rispetto ai 5.886 riportati nel bollettino di sabato sera. A Verona e provincia erano 523 e questa sera sono saliti a quota 534.

Resta invece immutato il dato dei decessi in Veneto, ancora una volta rimasto fermo a quota 11.600 morti da inizio pandemia, mentre a Verona e provincia sono in totale 2.618 le vittime ed è il quinto giorno consecutivo senza morti (l'ultima variazione risale all'8 giugno nel bollettino delle ore 17).

Report Regione Veneto 13 giugno 2021 ore 17

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali veneti, nelle ultime 24 ore assistiamo ancora una volta ad un lieve calo dei ricoverati: in area non critica vi sono 134 pazienti Covid tuttora positivi al virus (erano 136 sabato sera), mentre sono altri 28 quelli curati in terapia intensiva (erano 29 sabato sera). Per quanto riguarda gli ospedali veronesi, non ci sono variazioni rispetto al mattino e, dunque, si conferma anche qui il lieve calo di ricoveri nelle ultime 24 ore: 34 pazienti Covid in area non critica (erano 35 sabato sera) ed altri 8 curati nelle terapie intensive (erano 9 sabato sera).

