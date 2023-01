Covid-19, cala il numero di positivi e dei ricoveri ospedalieri in Veneto

Continuano a calare in Veneto i numeri relativi alla diffusione del Covid-19, sia quelli relativi al numero di positivi accertati, sia quelli sui ricoveri ospedalieri.

Il bollettino del 10 gennaio di Azienda Zero, tra le 8 di lunedì e le 8 di martedì, conta altri 2220 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 20 decessi, uno dei quali registrato nel Veronese.

Da quando ha preso piede la pandemia, in regione sono stati annoverati complessivamente 2661758 casi di Covid-19, 33149 (-1786) dei quali attualmente positivi e 2612192 (-3986) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 16417 (+20).

In provincia di Verona sono emersi 324 nuovi casi che hanno portato il totale a 468223, di cui: 2163 (-209) tuttora affetti dal coronavirus, 462695 (+532) negativizzati e 3365 (+1) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1507 (-46) persone in area non critica, 692 delle quali ancora positive, e 67 (-7) in terapia intensiva, di cui 32 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione solo le strutture scaligere, si contano 99 (-14) pazienti positivi in terapia intensiva e 8 (-1) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 11 pazienti a Borgo Roma, 35 a Borgo Trento (di cui 5 in terapia intensiva), 21 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 15 a San Bonifacio, 8 a Villafranca (di cui 2 in terapia intensiva), 7 a Bussolengo, 6 a Bovolone, 1 a Negrar e 3 a Peschiera.