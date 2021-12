Covid in Veneto, a Natale meno tamponi e meno positivi: lieve calo dei ricoveri

Un lieve calo dei ricoveri, un solo decesso e un numero di contagi inferiore rispetto ai giorni precedenti (i dati del 2020). Lo si apprende dal bollettino del 26 dicembre di Azienda Zero, relativo alla fascia oraria compresa tra le ore 8 di sabato e le ore 8 di domenica, che contra altri 2093 test positivi al Sars-CoV-2 (a fronte di 12268 tamponi molecolari e 12930 tamponi antigenici eseguiti) e un decesso.

In regione, da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 607434 casi di Covid-19, 70639 (+1253) dei quali attualmente positivi e 524513 (+839) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 12282 (+1).

In provincia di Verona i nuovi casi emersi sono 252 per un totale di 112028, di cui: 11045 (+217) tuttora affetti dal coronavirus, 98258 (+35) negativizzati e 2725 (dato stabile) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1178 (-10) persone in area non critica, 1061 delle quali ancora positive, e 172 (-2) in terapia intensive, di cui 12 ora negativizzati.

Se si prende in considerazione solo l'area scaligera, si contano 140 (+2) pazienti positivi in area non critica e 24 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 29 pazienti a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 29 a Borgo Trento (di cui 5 in terapia intensiva), 35 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 4 a San Bonifacio (di cui 3 in terapia intensiva), 19 a Villafranca (di cui 6 in terapia intensiva), 8 a Marzana, 9 a Bussolengo, 1 a Bovolone, 19 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 11 a Peschiera del Garda (di cui 3 in terapia intensiva).