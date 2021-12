Covid: in Veneto 24 morti nelle ultime 24 ore, impennata di casi positivi: +5.405

Sono 5.405 i nuovi casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 segnalati in più rispetto a ieri a livello regionale in Veneto, di cui 1.030 nella provincia veronese. È quanto si apprende dal bollettino di oggi, sabato 25 dicembre, a cura come sempre di Azienda Zero.

Report Covid Veneto 25 dicembre 2021

Salgono dunque a quota 69.386 i soggetti attualmente positivi in Veneto, di cui 10.828 nella provincia scaligera. A crescere sono inoltre purtroppo anche le vittime: in Veneto si contano infatti ben 24 morti in più rispetto a ieri, con 12.281 decessi totali da inizio pandemia a livello regionale. Nella provincia di Verona le vittime totali sono ad oggi 2.725, ovvero 2 vittime in più nelle ultime 24 ore.

Scarica il Report Covid Veneto 25 dicembre 2021

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, in Veneto si registra quest'oggi un calo con -25 pazienti Covid in area non critica e +9 nelle terapie intensive rispetto a ieri. Nel complesso vi sono dunque 1.073 persone attualmente positive al virus ricoverate nelle strutture del Veneto e 162 nelle terapie intensive. Per quel che concerne gli ospedali di Verona e provincia, i pazienti Covid sono in lieve aumento rispetto a ieri con due persone ricoverate in più nelle ultime 24 ore.