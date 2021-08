Covid-19, calano positivi e ricoveri nel Veronese. Due i decessi registrati in 24 ore

In Veneto, secondo l'aggiornamento del 25 agosto di Azienda Zero, sono emersi altri 847 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 5 decessi da martedì, mentre negli ospedali si contano 11 ricoveri in meno

L'aggiornamento del 25 agosto di Azienda Zero registra da martedì altri 847 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 5 decessi in Veneto (2 dei quali nel Veronese), mostrando inoltre un lieve aumento degli individui contagiati (nonostante l'alto numero di negativizzati), ma anche una piccola diminuzioe della pressione ospedaliera. Nel corso del punto stampa streaming, il presidente Zaia ha sottolineato che l'incidenza dei test positivi sul totale di quelli eseguiti nelle ultime 24 ore è stata del 2,02%, mentre le terapie intensive hanno in cura 349 pazienti, oltre a quelli Covid.

In regione dunque, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono stati contati complessivamente 451111 casi di Covid-19, 12537 (+99) dei quali attualmente positivi e 426901 (+743) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11673 (+5).

Sono 132 i nuovi casi emersi in provincia di Verona, per un totale di 88991, di cui: 2106 (-102) tuttora affetti dal coronavirus, 84243 (+232) negativizzati e 2642 (+2) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 212 (-6) persone in area non critica, 179 delle quali ancora positive, e 50 (-5) in terapia intensiva, di cui 5 ora negativizzate.

Se invece si prende in considerazione solo l'area scaligera, si contano 56 (+1) pazienti positivi in area non critca e 11 (-3) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 20 all'ospedale di Borgo Roma, 7 a Borgo Trento (di cui 6 in terapia intensiva), 21 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 1 a San Bonifacio, 4 a Villafranca di Verona (di cui 2 in terapia intensiva) e 14 a Negrar.

