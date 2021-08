Vaccini anti-Covid, in Veneto 15mila reazioni avverse su 6 milioni di somministrazioni

Quasi affollato l'appuntamento di questa mattina, 25 agosto, con gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Veneto. Nella sede della protezione civile regionale di Marghera, il padrone di casa è stato sempre il presidente della Regione Luca Zaia. Insieme a lui, l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, la responsabile del servizio igiene e prevenzione della Regione Francesca Russo e il cardiologo Patrizio Sarto, esperto in medicina dello sport.

Le prime informazioni comunicate da Zaia sono state quelle del bollettino delle 8 di oggi: «I positivi al coronavirus trovati nelle ultime 24 ore sono 847 ed i loro test positivi rappresentano il 2,02% dei 41.870 tamponi eseguiti. Oggi ci sono in Veneto 12.537 positivi al virus. Ed i ricoverati per Covid-19 negli ospedali sono 262: in area non critica 212 e 50 in terapia intensiva. Oltre ai pazienti Covid, in terapia intensiva ci sono anche 349 pazienti non Covid».

Sulla campagna vaccinale anti-Covid, il presidente del Veneto ha dichiarato: «Stiamo andando avanti bene. Ieri abbiamo somministrato quasi 20mila dosi e crescono le prenotazioni. Ricordo che chi ha tra 12 e 25 anni oppure più di 60 anni può andare a vaccinarsi anche senza prenotazione. E da oggi possono essere vaccinati anche senza prenotazioni chi si presenta negli ultimi minuti in un centro vaccinale o chi accompagna una persona all'appuntamento col vaccino».

E l'ultima novità annunciata da Zaia riguarda gli anticorpi monoclonali, uno dei farmaci utilizzati per i pazienti Covid: «La metà degli anticorpi monoclonali somministrati in Italia viene somministrata in Veneto. E presto informeremo tutti i nostri medici del fatto che Aifa ha tolto i vincoli per l'utilizzo dei monoclonali. Finora, i pazienti Covid che potevano essere curati con questi anticorpi dovevano avere determinate caratteristiche. Oggi è aperto a tutti. Quindi a tutti i positivi sintomatici sarà dato un numero di telefono a cui rivolgersi per richiedere l'infusione degli anticorpi monoclonali. E ad oggi, in Veneto, con la somministrazione dei monoclonali non c'è stato neanche un morto».

Nel suo intervento, invece, la dottoressa Russo è tornata sull'argomento vaccini anti-Covid, fornendo dati sulle reazioni avverse finora registrate: «Periodicamente, Aifa pubblica un rapporto che raccoglie tutte le segnalazioni a livello nazionale. Nell'ultimo rapporto, i dati dicono che su quasi 66 milioni di dosi somministrate ci sono state 84.322 segnalazioni di reazioni avverse correlate temporalmente alla vaccinazione. Di queste 84.322 segnalazioni, l'87% sono state classificate come reazioni non gravi. Mentre in Veneto, le segnalazioni di reazioni avverse correlate temporalmente alla vaccinazione sono state 15mila su oltre 6 milioni di dosi somministrate. Le reazioni classificate come gravi sono state 1.200 e tra queste si registrano febbri alte, svenimenti, dissenterie, casi di trombosi e poche reazioni di tipo allergico. Si tratta però sempre di reazioni avverse correlate temporalmente, ma non è ancora certo che la causa di queste reazioni sia proprio il vaccino. Inoltre, non c'è attualmente nessuna correlazione causale tra somministrazione del vaccino e morte».