Covid-19, oltre 1000 nuovi casi registrati in Veneto ma solo 9 ricoveri in più

In Veneto l'aumento degli individui contagiati dal Covid-19 prosegue con l'avvicinarsi della stagione fredda e la crescita dei ricoveri in area non critica continua ad essere contenuta, così come l'incremento dei posti occupati in terapia intensiva procede ancora più a rilento, grazie agli effetti della campagna vaccinale. Il bollettino del 16 novembre di Azienda Zero conta da lunedì altri 1278 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 5 decessi, di cui 1 segnalato nel Veronese.

In regione, da quando è scattata l'emergenza sanitaria, sono stati dunque registrati complessivamente 493291 casi di Covid-19, 16945 (+564) dei quali attualmente positivi e 464465 (+709) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11881 (+5).

Sono 185 i casi emersi nella provincia di Verona, dove il totale ha raggiunto quota 95998, di cui: 2212 (+93) tuttora affetti dal coronavirus, 91109 (+91) negativizzati e 2677 (+1) deceduti.

Ora negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 325 (+8) persone in area non critica, 281 delle quali ancora positive, e 65 (+1) in terapia intensiva, di cui 7 ora negativizzate.

Guardanado alle sole strutture presenti nell'area scaligera, si contano 39 (+2) pazienti positivi in area non critica e 11 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 11 pazienti a Borgo Roma, 4 a Borgo Trento (di cui 3 in terapia intensiva), 14 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 3 a Villafranca (di cui 1 in terapia intensiva), 2 a Bovolone, 12 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 4 a Peschiera del Garda (di cui 2 in terapia intensiva).