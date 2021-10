«Via libera alla terza dose di vaccino per i fragili di ogni età e per gli over 60»

«Alla luce delle ultime deliberazioni di Ema, via libera alla terza dose (booster) di vaccino per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60 sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione». Non si è dilungato nei dettagli ieri, 8 ottobre, il ministro della salute Roberto Speranza nell'annunciare un importante cambiamento nella campagna vaccinale anti-Covid in tutto il Paese. Le autorità per i farmaci europea (Ema) e italiana (Aifa) hanno acceso la luce verde per la dose aggiuntiva del vaccino anche ai cittadini con più di 60 anni e l'Italia parte aggiungendo questa categoria e quelle che finora erano autorizzate a ricevere la cosiddetta terza dose (cittadini con particolari patologie o con un sistema immunitario compromesso, cittadini con più di 80 anni, personale e ospiti delle case di riposo). Il motivo di questa decisione è che gli over 60 e le altre categorie a cui è stata concesso l'oppurtunità della dose aggiuntiva hanno maggiori rischi di sviluppare forme gravi di Covid-19.

Inoltre, il Ministero ha anche aggiunto che le categorie per cui è consigliata la terza dose di vaccino anti-Covid sono anche quelle per cui si raccomanda anche il vaccino antinfluenzale. E in Lombardia la terza dose di vaccino anti-Covid e l'antinfluenzale vengono somministrati in un'unica soluzione. I risultati di un primo studio sulla somministrazione unica dei due vaccini mostrano che si tratta di una pratica sicura, ben tollerata dall'organismo e senza ricadute negative per la risposta anticorpale.