Covid-19, più di 500mila veneti hanno già ricevuto la terza dose di vaccino

Prime dosi di vaccino anti-Covid accessibili senza prenotazioni e modalità più semplici per modificare data e ora dell'appuntamento con la vaccinazione. Sono le novità sulla campagna vaccinale contro il coronavirus annunciate ieri, 30 novembre, dal presidente della Regione Luca Zaia. Novità che, nelle intenzioni, dovrebbero aiutare ad aumentare le inoculazioni già in crescita in tutto il territorio.

BOLLETTINO VACCINAZIONI ANTI-COVID IN VENETO AGGIORNATO AL 30 NOVEMBRE 2021

Per questo mese di dicembre, la sfida lanciata da Zaia è quella di tornare a somministrare 50mila dosi al giorno. Obiettivo non facile da raggiungere, ma nemmeno così lontano, dato che ieri le dosi inoculate sono state 33.958. I cittadini che hanno iniziato il ciclo vaccinale con la prima dose sono stati 2.436, e 1.670 l'hanno invece concluso con la seconda dose. Sono stati quindi 29.852 le dosi aggiuntive, altrimenti dette terze dosi. La dose booster, ormai, è stata somministrata in oltre 500mila veneti (501.984) e il numero dei veneti vaccinati o con un vaccino prenotato è salito a 3.756.085 (77,4% della popolazione totale e 85,9% della popolazione vaccinabile).

Infine, quasi 7mila (6.899) sono state le somministrazioni in provincia di Verona, ieri. In totale, Ulss 9 Scaligera e Aoui hanno inoculato 1.459.682 dosi di vaccini anti-Covid finora.