Borgo Roma, Borgo Venezia e San Michele: a luglio partono i cantieri del filobus

Dopo l'accordo con Bei (Banca Europea per gli Investimenti) che assicura la totale bancabilità dell'opera, Amt3 spinge sull'acceleratore e predispone nuovi cantieri periferici per la realizzazione del filobus, approfittando della chiusura delle scuole e del minor flusso di traffico. Tre le zone dove i lavori entreranno nel vivo: Borgo Roma, Borgo Venezia e San Michele.

A Borgo Roma, ad inizio luglio parte un doppio intervento, uno più lungo l'altro decisamente più veloce.

Sono previsti circa dieci mesi di cantiere a Santa Teresa-Viale del Commercio, dove insisterà la realizzazione del canale stradale con palificata di trazione senza causare particolari disagi alla circolazione, che sarà possibile, seppur a sezione ristretta, nel doppio senso di marcia. I tempi di lavoro previsti sono: dall'1 luglio a fine maggio del nuovo anno.

Sarà invece di cinque giorni, dal 3 al 7 luglio, l’intervento in Via Giuliari e Via Tunisi, dove il rifacimento della pavimentazione non influirà sulla circolazione in entrambi i sensi di marcia, azzerando di fatto le difficoltà di spostamento.

Serviranno invece quattro settimane in Via Comacchio, dove per tutto il prossimo mese è programmato il rifacimento del manto stradale e la realizzazione della banchina di fermata. Banchina che in agosto verrà costruita anche in Via Scuderlando, precedente la lavorazione stradale in Viale delle Nazioni, a sud del sovrapasso all’autostrada, il cui intervento inizierà a settembre e si concluderà con i primissimi giorni di novembre.

Indolore il cantiere di Borgo Venezia, in Via Girolamo dalla Corte, dove dal 10 al 14 luglio gli operai saranno impegnati nel rifacimento della pavimentazione. Anche qui i lavori non causeranno grossi problemi, con il normale flusso delle autovetture che verrà sempre assicurato.

Identico intervento in Via Fedeli, a San Michele, dove sono previsti sessanta giorni di cantiere, dal 12 luglio al 9 settembre.

«L'accordo con Bei - ha sottolineato il presidente di Amt3 Giuseppe Mazza - è focale per la completa pianificazione di tutti i cantieri che via via sorgeranno in città. Rispettando il cronoprogramma, con la primavera del 2026 Verona sarà attraversata dalle quattro linee previste della filovia che permetteranno a chiunque di spostarsi facilmente e in autonomia».