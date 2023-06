Filovia, ora l'opera è bancabile. «Contribuirà al cambio della mobilità cittadina»

Ieri, 22 giugno, nel consiglio comunale di Verona si è chiuso il capitolo finanziario sulla Filovia con il definitivo via libera all'opera. Un passaggio fondamentale per il proseguo e il completamento dell'infrastruttura, perché la delibera approvata dall'aula assicura la copertura finanziaria per proseguire con i cantieri già avviati e completare i lavori entro il 2026, come da cronoprogramma.

Il piano economico-finanziario aggiornato dell’opera e l’accordo di contribuzione tra Comune, Amt3 e Banca Europea per gli investimenti è stato approvato con 21 voti favorevoli. L’infrastruttura è finanziata per il 60% con contributo statale e per il rimanente 40% dal Comune mediante accesso al credito, per un valore complessivo di 154.993.022.

Il piano recepisce l’aggiornamento dei costi aggiuntivi derivanti dalla perizia di variante di lavori e le ultime previsioni relative alla tempistica e al cronoprogramma, con un diverso orizzonte temporale di riferimento fissato in 20 anni. Aggiornate anche le condizioni bancarie e cambia la modalità di finanziamento. In sostanza, il Comune verserà ad Amt3 un contributo pari a 38.240.000 euro a titolo gratuito che verrà erogato con importi annui predefiniti dal 2023 al 2045, di cui 6.050.000 già stanziati nel bilancio di previsione pluriennale 2023-2025 da erogarsi in quote annuali (1.098.000 nel 2023, 2.257.000 nel 2024, 4.026.000 nel 2025). Altri 28 milioni di euro saranno concessi alla società in conto capitale con importo annuo dal 2026 al 2041.

Già finanziati i due parcheggi scambiatori la cui realizzazione è propedeutica alla messa in strada del mezzo pubblico (6.500.000 euro, di cui 3 milioni per il parcheggio a Verona Est da 350 posti e 3 milioni e mezzo per quello di Ca' di Cozzi da 500 posti).

E nella proposta di delibera sono stati anche inseriti gli indirizzi per l'affidamento e la gestione futura del nuovo mezzo.

«Il documento riporta la cronistoria progettuale e soprattutto definisce l'accordo con la Banca Europea degli investimenti, un dialogo iniziato con l'amministrazione precedente e che noi abbiamo portato avanti - ha spiegato l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari - L'accordo assicura la bancabilità dell'opera. È la fine di un percorso che ci ha visto nei mesi scorsi impegnati con l'aumento di capitale di Amt3 e il finanziamento dei due parcheggi scambiatori. Questa delibera segna un punto importante che ci vede protagonisti come amministratori e molti dei presenti in questa aula hanno partecipato in passato a questo percorso. A noi il compito di mitigare al massimo i disagi dei cantieri di un'opera che prendiamo in consegna e dobbiamo portare a termine. Ma non è l'unica che contribuirà al cambio di mobilità cittadina, perchè è solo una delle tessere di quel grande mosaico che realizzeremo per centrare gli obiettivi in termini di diminuzione delle emissioni, di contrasto ai cambiamenti climatici e di riduzione del parco su gomma circolante. A questi obiettivi si arriverà non solo grazie alla filovia ma progettando investimenti sulla ciclabilità e su interventi organizzativi come il piano della sosta».

«Una delibera volutamente complessa e articolata affinchè ci fossero tutti gli elementi per poterla valutare – ha aggiunto l'assessore al bilancio Michele Bertucco - Più la filovia funzionerà e più si potranno ridurre gli oneri a carico del Comune. Oggi, rinunciare all'opera ci costerebbe 57 milioni di euro, un importo superiore ad un terzo dell'opera stessa».

Durante il dibattito, la consigliera di minoranza Carla Padovani ha espresso «perplessità sul costo dell'opera e sulla percorribilità veloce del mezzo, dubbi che ho sempre avuto anche in passato». La consigliera si è inoltre interrogata «su chi gestirà il trasporto pubblico qualora non si trovasse un gestore».

«La delibera contiene tre atti fondamentali per la costruzione e la bancabilità della filovia», ha spiegato il consigliere del Partito Democratico Michele Breasaola, che ha ricordato i passaggi politici che negli anni hanno caratterizzato il progetto e il suo proseguo. «Siamo di fronte alla necessità non più rinviabile per Verona di investire sul trasporto pubblico locale - ha aggiunto - per dare efficacia e certezza dei tempi, per diminuire l'inquinamento atmosferico, migliorare la qualità di vita sulle strade e nei quartieri e per rendere Verona più competitiva per gli investimenti».

Il consigliere di maggioranza Sergio Tonni ha richiamato al grande senso di responsabilità, «visto che impegniamo i nostri figli per prossimi 20 anni per restituire il mutuo. Siamo consapevoli che la filovia non risolverà tutti i problemi del trafficio, ma siamo fiduciosi che ci sarà spazio per adeguare il progetto integrandolo con i mezzi già esistenti».

E per Giacomo Cona di Traguardi «è un tema di responsabilità politica, è vero che la filovia non è la più innovativa delle opere, ma finchè non la realizzeremo non avremo alcuna alternativa da offrire ai cittadini. Dobbiamo anche pensare a lungo termine, per una Verona che tra 30 anni possa essere in linea con le città più innovative e all'avanaguardia su questo fronte, pensiamo anche quindi alle nuove generazioni che a Verona avranno un futuro migliore anche grazie a interventi come questi».