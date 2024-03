Atv, da lunedì cambio di orari per 13 corse urbane, extraurbane e scolastiche

Da lunedì prossimo, 4 marzo, Atv modificherà gli orari di tredici linee. Le variazioni riguarderanno sia il servizio urbano che quelli extraurbano e scolastici.

VARIAZIONI AL SERVIZIO URBANO DI VERONA

Cambia il capolinea della Linea 62 che sarà effettuato in Via Tunisi e non in Via Bengasi.

Viene sospesa in via continuativa la corsa 10 della Linea 72 in partenza da Santa Croce alla 7.15 per il policlinico.

Le corse serali della Linea 91 e della Linea 98 vengono sospese e sostituite con il nuovo servizio a chiamata "Scipione".

VARIAZIONI AL SERVIZIO EXTRAURBANO

La corsa 2 della Linea 101 in partenza da Santa Lucia alle 6 per Verona viene anticipata alle 5.55.

La corsa 2 della Linea 102 in partenza da Pescantina alle 6.08 per Verona viene anticipata alle 6.00. E la corsa 13 in partenza da Verona alle 10.50 per Pescantina viene effettuata dal lunedì al venerdì.

Durante i sabati, la corsa 8bis della Linea 130 in partenza da San Bonifacio al 6.20 per Verona viene sospesa. Mentre la nuova corsa 17bis in partenza da Stra alle 8.25 per San Bonifacio attende la Linea 121 in partenza da Verona alle 7.40. La corsa 17 sempre della Linea 130 in partenza da Verona alle 7.40 per San Bonifacio viene effettuata dal lunedì al venerdì. E la nuova corsa 6bis in partenza da San Bonifacio alle 6.20 per Verona transita da Soave alle 6.30.

La corsa 7 della Linea 165 in partenza da Verona alle 14.20 per Garda viene posticipata alle 14.25.

La corsa 4 della Linea 173 in partenza da Caprino alle 6.15 per Verona viene posticipata alle 6.20. E La corsa 6 in partenza da Caprino alle 6.10 per Verona viene effettuata dal lunedì al venerdì.

La corsa 5 della Linea 471 in partenza da Caprino alle 14.05 per Ferrara di Monte Baldo viene posticipata alle 14.25.

VARIAZIONI AI SERVIZI SPECIALI SCOLASTICI

La corsa 4 della Linea SC430 in partenza dal Tusini alle 14 per Caprino viene anticipato alle 13.55.

La corsa 14 della Linea SC440 in partenza da Garda alle 14.15 per Domegliara viene anticipato alle 14.10. Mentre la corsa 18 in partenza da Garda alle 14.10 per Negrar viene posticipata alle 14.15.

E nuova corsa 36bis per la Linea SC450 in partenza da Valeggio Sud alle 13.45 con arrivo a Valeggio sul Mincio alle 13.47.