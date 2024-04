Atv sostituisce validatrici: via quelle meccaniche, restano solo quelle rosse

Finisce il tempo delle validatrici meccaniche sugli autobus di Atv. A partire da lunedì prossimo, 8 aprile, le macchine verdi usate per timbrare fisicamente il biglietto saranno via via eliminate dagli autobus urbani. Rimarranno soltanto le validatrici rosse, che si possono usare non solo per validare il proprio biglietto tramite Qr Code, ma anche per comprare il titolo di viaggio usando strumenti di pagamento elettronici. «La sostituzione delle validatrici è in corso anche sui mezzi della rete extraurbana, ma sarà completata entro il mese di giugno», ha aggiunto Atv.

I viaggiatori dalla prossima settimana non vedranno più le vecchie validatrici verdi e per annullare i propri biglietti dovranno usare quelle rosse, avvicinando il Qr Code presente sul titolo di viaggio alla parte inferiore della macchina.

La fase attuale è comunque transitoria e finché saranno presenti sugli autobus le validatrici meccaniche saranno in funzione e potranno essere comunque utilizzate in alternativa alle validatrici rosse. E sempre in questa fase di transizione, gli abbonamenti caricati sulla Mover Card non vengono letti dalle nuove validatrici. Quindi non è necessario validare gli abbonamenti a bordo.

La funzione aggiuntiva garantita dalle timbratrici elettroniche è invece quella dell'acquisto del biglietto tramite una carta di credito o una carta di debito con il servizio Bip&Vai.

Inoltre, con il nuovo sistema di bigliettazione, il borsellino elettronico non sarà più utilizzabile. E chi ha del denaro caricato sul borsellino elettronico sarà rimborsato.

Per i viaggiatori ancora in possesso di biglietti senza Qr Code, in mancanza delle validatrici verdi, la timbratura dovrà essere fatta manualmente scrivendo la data e l'ora della salita a bordo del bus. Chi, invece, utilizza il biglietto tramite l'app Ticket Bus Verona, la validazione non cambia. Infine, i biglietti acquistati dalle emettitrici automatiche installate alla stazione di Verona Porta Nuova e a fianco della biglietteria, a Peschiera, a Garda, a Malcesine e all'aeroporto Catullo non hanno il Qr Code perché sono già validati al momento dell'acquisto e sono utilizzabili solo con partenza dal luogo di acquisto.