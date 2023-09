Il biglietto del bus si paga con un "bip" sulle validatrici contactless di Atv

Atv ha attivato il sistema denominato "Bip&Vai", che permette di acquistare i biglietti dell'autobus direttamente alla validatrice, usando strumenti di pagamento elettronico contactless. Il sistema è in funzione sui mezzi del trasporto pubblico urbano di Verona e sulla 199 che collega la città all'aeroporto Catullo. Sui veicoli è infatti presente una validatrice di color rosso che accetta pagamenti con smartphone e con carte di credito, carte di debito e carte pre-pagate contactless Europay, Mastercard e Visa.

Il viaggiatore non deve inserire la carta di credito, basterà avvicinarla alla validatrice per vedersi addebitato l'importo di 2 euro per un viaggio di 90 minuti. Nell'arco di 24 ore dal primo pagamento, se ne possono effettuare altri fino ad una spesa massima di 5 euro. Due viaggi per singolo passeggero, dunque, costeranno al massimo 5 euro, e quindi come un biglietto giornaliero.

Con la stessa carta è possibile inoltre far viaggiare fino a cinque passeggeri, facendo passare più volte la carta sul lettore o digitando sul display il numero dei passeggeri.

Per raggiungere il Catullo da Verona, o la città dall'aeroporto, si può pagare la corsa con carte contactless. Il costo è di 7 euro ed include la corsa sulla linea 199 Airlink e 75 minuti di viaggio nei bus del servizio urbano. E in caso di più viaggi nell'arco di 24 ore, la spesa massima sarà di 11 euro.