Nessun miglioramento per la concentrazione di Pm10 nell'aria: allerta rossa a Verona anche nel weekend

Sul fronte Pm10 la situazione a Verona resta da bollino rosso. Secondo quanto riferito dal Comune di Verona, nel bollettino Arpav di oggi, venerdì 2 febbraio, sono cinque le aree che, oltre alla città scaligera, restano al livello di allerta 2 – rosso: Venezia, Treviso, San Bonifacio, San Donà di Piave e Chioggia. Peggiora complessivamente la situazione nella Regione Veneto e nove aree passano, a partire da domani, al livello di allerta 1 - arancio, aggiungendosi alle sei che vi sono già. Al livello di allerta 0 - verde risultano solo le aree di Belluno, Feltre, Schio e Bassano del Grappa.

Fino a lunedì 5 febbraio compreso, pertanto, resta il divieto di circolazione anche per i veicoli commerciali diesel Euro 5 dalle 8.30 alle 12.30. Inoltre, rimane in vigore il divieto di circolazione dalle 8.30 alle 18.30, per tutte le auto a gasolio private fino a Euro 5 , i veicoli a benzina fino Euro 2, i diesel commerciali fino Euro 4 e i ciclomotori Euro 1. Il bollettino è emesso il lunedì, il mercoledì e il venerdì.

«Per limitare la produzione di Pm10 serve l’impegno da parte di tutti»

Da Palazzo Barbieri fanno sapere che «la cittadinanza è invitata a rispettare i divieti già in essere, e ad adottare stili di vita virtuosi e comportamenti rispettosi dell'ambiente al fine di contribuire al miglioramento della qualità dell'aria nella nostra città». In tal senso, dal Comune consigliano quindi di «utilizzare il meno possibile l’auto, preferendo i mezzi pubblici, di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e non tenere accesi i motori durante la sosta».

Per quanto riguarda le abitazioni, il consiglio è quello di «ridurre gli orari di funzionamento degli impianti di riscaldamento». La temperatura degli edifici, classificati come residenza e assimilabili e degli edifici pubblici, «deve essere mantenuta a 18° C». Con l’allerta arancio e rosso, è in vigore anche il «divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non siano in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle». Oltre a ciò, per quanto riguarda sfalci, potature ed altri residui agricoli, «non vanno bruciati, dato che le combustioni all’aperto incrementano ulteriormente la produzione e la diffusione di polveri e componenti inquinanti».

Viabilità. Spostamenti casa – lavoro

Sempre dal Comune di Verona viene poi sottolineato che «resta consentita la circolazione, limitatamente al percorso più breve casa - lavoro, ai lavoratori, che per distanza od orari particolari di inizio e fino turno, non possono utilizzare i mezzi pubblici». Tuttavia, «solo i veicoli adibiti al trasporto merci alimentati a gasolio Euro 5 possono effettuare carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11».

Via libera alla circolazione di «tutti i veicoli bifuel, ossia con impianti gpl o metano, alimentati sia a benzina che a diesel, purché utilizzino negli spostamenti rigorosamente gpl o gas metano». Possono inoltre circolare «le auto a metano, gpl, elettriche, ibride e quelle a benzina sopra Euro 2». Consentito anche «il car-pooling, ossia 3 persone a bordo per le macchine più grandi e 2 per le biposto». Via libera anche per «i veicoli di portatori di disabilità muniti di contrassegno, e a quelli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente».

Nessuna limitazione alla circolazione nei tratti stradali: Tangenziale Est - da Via Valpantena all’altezza dello svincolo di Poiano fino al raccordo verso il casello autostradale di Verona Est e la vicina Tangenziale Sud. Tangenziale Sud - dal raccordo del Casello autostradale di Verona Est fino a quello del Casello di Verona Nord. Tratti autostradali ricadenti in territorio comunale.

Ancora, possibilità di circolazione per raggiungere Fiera, Stadio e Palazzetto dello Sport, limitatamente ai percorsi da e per tangenziali e caselli autostradali più vicini, oltre al percorso da tangenziali e autostrade, per raggiungere aree camper a Porta Palio e in via Belfiore. Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito del Comune di Verona.