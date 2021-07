Nottata di maltempo con grossi chicchi di grandine, vento forte e pioggia

È stata una notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco di Verona a causa del maltempo che si è abbattuto ieri, 8 luglio, a Verona e in parte della provincia. Un temporale con grandine, pioggia e vento ha attraversato il territorio scaligero, generando piccoli danneggiamenti, qualche allagamento di lieve entità ed abbattendo alberi e segnaletica stradale.

Dal tardo pomeriggio di ieri sono state migliaia le chiamate di soccorso arrivate alla sala operativa dei pompieri che per fronteggiare la mole di lavoro è stata prontamente rinforzata, come tutto il dispositivo di soccorso, mediante il richiamo di personale non di turno.

Durante la notte hanno operato 10 squadre di vigili del fuoco con 18 mezzi e 72 pompieri. L'imponente schieramento di forze ha consentito di portare a termine 81 interventi in circa 12 ore. E alla fine dell'emergenza saranno un centinaio gli interventi complessivi.

I comuni interessati dal maggior numero di interventi sono stati Mozzecane, Villafranca, Verona e San Martino Buon Albergo. E la maggior parte di questi interventi sono stati il taglio e la rimozione di piante e la rimozione di parti di edifici pericolanti.